Bygget til høyre er fengselsbetjeningens spisebrakke, mens bygget rett forut er betjeningens kontorer. Disse lå der det i fjor ble åpnet en ny kunstgressbane, like ved Åsenvegen. FOTO: Leif H. Endsjø / Riksarkivet

Fangen vi har valgt å kalle «Andersen» føler seg truet av medfangene på Sande. På bakgrunn av dette kaller politiet Andersen inn til avhør 1. oktober 1947. Opplysningene som kommer frem i avhøret skal danne grunnlag for en storstilt razzia i leiren to dager senere. Andersen selv ber om å bli overflyttet til et annet fengsel.