Bildet er avfotografert fra et av museets bilder. Bildet viser en Catalina som taxer fra Sola Sjø i retning Sola Flyplass. Datering og fotograf er ukjent. FOTO: Faksimile

Consolidated PBY «Catalina» er den flyvende båten som bidro til å holde Atlanterhavet trygt for alliert skipstrafikk under andre verdenskrig. Flyet var i aksjon både i Atlanterhavet og i Stillehavet, og var et av aksemaktenes ubåtkapteiners verste mareritt.