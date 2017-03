Jim Urianstad er pilot og synes det er en spennende jobb. FOTO: Sebastian Pollen

Vi er tre gutter som som er glad i fly. To av oss vil bli pilot. Men da vet vi at vi må være gode på skolen, og få gode karakterer. Vi fikk intervjue Jim Urianstad om hvordan det er å være pilot, og hva som gjorde at han valgte dette yrket.