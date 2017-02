Sola Brassband tilbake i toppen

Lørdag 4. februar deltok Sola Brassband på NM Brass i Bergen. Korpset leverte en solid framføring av Tallis Variations, komponert av Philip Sparke. Thor Magnus Lilleaas i brassbandet forteller at gjestedirigent Frédéric Théodoloz gjorde en fantastisk jobb under oppkjøringen og på scenen. Det var godt oppmøte i Grieghallen og korpset kom på en flott 4. plass i 1. divisjon.



Korpset fikk vist fram mange gode solister, og i tillegg fikk tubagruppen den prestisjefulle prisen for beste instrumentgruppe i divisjonen.



Korpset har jobba hardt og målrettet gjennom hele sesongen med sin faste dirigent Selmer Simonsen.



— Vi er fornøyde med resultatet og ser fram til å delta på Oslo Brassfestival i slutten av april, sier Simonsen.

Store ambisjoner

Sola Brassband vil fortsette sitt målrettede arbeid neste sesong, og satser på å knytte til oss en av de store kapasitetene fra den engelske brassband bevegelsen, sier Thor Magnus Lilleaas fra musikkomiteen i Sola Brassband.



— Vi har som formål å være et tilbud til alle som ønsker å dyrke korpsmusikk på et høyt nivå, og bidra til å skape et stimulerende musikalsk miljø i kommunen. Det krever mye av hvert enkelt medlem og styret, og vi har derfor fått med enda flere gode folk i styret for neste sesong. Vi søker hele tiden sponsorer og støttespillere til både små og store prosjekter. Vi ønsker å være en synlig aktør i det kulturelle bildet i Sola kommune, og har allerede et godt samarbeid med Sola kulturhus. I tillegg jobber vi godt sammen med alle skolekorpsene, og har jevnlig musikalske møter og inspirasjonsdager med disse, forteller Lilleaas.