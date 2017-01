DEBATT: 80 år har gått siden Kong Haakon klippet snoren for den da nye flyplassen på Sømme. Norges eldste flyplass med betongdekke gjennomgikk en hurtig utvikling da tyskerne tok flyplassen i 1940. Etter krigen ble Sola et soleklart valg som militær hovedflystasjon. Det er først i de senere tiår at flyplassen plutselig ikke lenger er å anse som strategisk viktig i de sentrale myndigheters øyne.

Noe dypere i historien om Sola flyplass skal jeg ikke gå i denne omgang. De fleste som har levd i kommunen noen år vet hva Sola flyplass har betydd (og fortsatt betyr) for solabuen og for det lokale næringslivet. Vi er kjent med vår egen historie, historien om fredelige Sola som skulle settes på verdenskartet da tyskerne gjennomførte det første fallskjermangrepet under ild i verdenshistorien.





Solabladet forsøkte tidligere i år å gjenopplive debatten om hvorvidt et jagerfly på sokkel burde pryde kommunen, enten i en rundkjøring eller på et annet egnet sted. I en uoffisiell og lite høytidelig avstemning som Solabladet gjennomførte på egne nettsider med totalt 556 talte stemmer, stemte et rungende flertall (420 stemmer) for at et fly på sokkel ville være en god idé for markere denne viktige delen av Sola-historien. Etter samtaler med flymiljøet og med flyhistorien tatt i betraktning, mener vi at flyplassens historie bør hedres med en Thunderjet på sokkel. Jagerbomberen fra etterkrigstiden er den flytypen vi i Norge har hatt flest av, over 100 eksemplarer. De aller fleste eksemplarene var stasjonert på Sola. Mange har derfor et forhold til flytypen, enten som pilot eller som bakkemannskap. Flytypen var også involvert i en av de verste ulykkene på Sola flyplass i fredstid. Flytypen er et symbol på Solas storhetstid som flystasjon, en tid som svinner gradvis inn i historiebøkene.





Å få tak i en Thunderjet er ikke lett, til tross for det store antallet som ble produsert på 50-tallet. Men strengt tatt behøver Solabladet det ikke nødvendigvis å være en faktisk Thunderjet. Et godt eksempel på hvordan det kan gjøres, er å se til Stangeland Maskin sine gravemaskiner hugget ut i sten, som pryder selskapets fasade på Soma.

Å bruke en Thunderjet som et minnemonument over flyplassen og Sola flystasjon, er et monument over de menneskene som jobbet ved flyplassen. Det er også et monument over de som mistet livet i tjeneste for Norge i fredstid, i en flytype som var svært ulykkesutsatt. Samtidig er det viktig å huske på at flyplassen og Luftforsvaret har vært en arbeidsplass for tusenvis av solabuer. Den har i så måte en sentral plass i mange solabuers liv og ettermæle.

Et slikt monument kan tjene flere formål. Det vil først og fremst fortelle kommende generasjoner hvilken historie kommunen har. Vi tør påstå at et slikt monument vil kunne oppleves som et positivt tilskudd til kommunen vår. Et vel gjennomført monument vil også kunne være et sted for ettertanke, spesielt med tanke på Forsvarets veterandag.

Fly og forsvar er blitt en del av Solas identitet på linje med landbruk, oljeindustri og vakre strender. Mens Hellestøstranden, Vigdelstranden og Solastranden taler for seg selv, er flyhistorien noe vi selv må holde liv i.





Vi mener altså at det er på høy tid at det vurderes en permanent installasjon for å hedre, minnes og forevige kommunens historie med flyplass - både sivil og militær. Det er viktig at en slik installasjon blir noe positivt for kommunens innbyggere, noe vi kan være stolte av. For at vi skal kunne få på plass et slikt minnesmerke kreves engasjement fra flere - ikke bare lokalavisen. Vi vil derfor oppfordre deg til å ta del i debatten. Hvor burde en slik installasjon stå? Hvem kan bidra til at en slik installasjon kan realiseres? Er Thunderjet et fornuftig valg av motiv?

