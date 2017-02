LESERINNLEGG: Takk til Solabladet for god reportasje torsdag 16. februar 2017 om en viktig sak for barn, ungdom, voksne og eldre som bor i Skadberg Sør.



Jeg har lyst å belyse det lokale engasjementet i denne saken ytterligere, og utfordre politikerne enda mer til å ta innspillene fra oss som beboere i området på alvor ved behandling i utvalg for plan og miljø 22.02.17 og deretter i kommunestyret i mars.



Jeg håper vi får se at vi har et reelt lokaldemokrati i Sola kommune i denne saken. At vi slipper å stille spørsmål ved om det i slike saker som dette til syvende og sist blir de privatøkonomiske interessene til utbyggerne som former lokalsamfunnet vårt.



Begrunnelse:





Slik det er nå er det utbygger som til slutt også skal selge de ferdige boligene som lager utkast til reguleringsplan. Som økonom vet jeg at for utbygger vil det alltid være de kortsiktige målene om høyest mulige marginer som dominerer i arbeidet med utformingen av reguleringsplanen. Videre vil høyest mulige marginer oppnås ved høyest mulig antall boenheter per investeringskrone, hvilket betyr høyest mulig antall boenheter per dekar jord.



Med utbygger som utformer reguleringsplaner, vil det da alltid bli slik at de fremhever de argumenter de kan finne i offentlige reguleringer som støtter høyest mulig antall boliger per dekar jord, og toner ned fokus på bomiljøfaktorer så langt de kan, gitt at disse ikke støtter tetthetskravet. Slik er det bare, og man kunne hatt lange diskusjoner om det er rett eller galt at systemet er slik, eller om man burde endret systemet. Det skal jeg ikke gå inn på, men det som er viktig, gitt at det er dette systemet vi har - med utbygger i en slik maktposisjon - er at vi har sterke, dyktige politikere og ansatte i Sola kommune som tenker helhet både innenfor små og store utbygginger, og som er lydhøre for velgere og beboere sine behov og meninger når de kommer!



I denne saken har beboernes innsats og engasjement vært massiv og tidkrevende fordi dette er viktig for oss. For å konkretisere:



Velforening og beboere Skadberg Sør har fremmet synspunktene sine ved offentlig høring både ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet og ved høring av utkast til reguleringsplan 0554 Varaberget.







Ved sistnevnte høring var et betydelig antall beboere, inklusive representanter for Velforeningen Skadberg Sør, særdeles aktivt engasjert i saken. Vi samlet oss i flere møter for å diskutere meninger og sette oss inn i reguleringsplanen. Etterpå gikk gruppen rundt i vesentlige deler av Skadberg Sør-feltet og fortalte om planen, fikk høre andre beboere sine meninger, og samlet underskrifter for arbeidsgruppen sine forslag til innspill på høringen.



Dette var svært tidkrevende men opplevdes likevel positivt fordi vi opplevde å bli tatt veldig takknemlig imot av alle, og ikke minst fordi vi opplevde at de innspillene vi loddet stemningen for ga omtrent full oppslutning. Av de dørene vi fant åpne (ref utkast til høring ble lagt til ferietid, juli/august 2016 før skolestart), fikk vi omtrent full oppslutning - vi samlet 256 underskrifter for alle krav vi fremmet til utkastet i høringsrunden.



De samme argumentene er også likt og støttet av et vesentlig antall på en egen facebook-side «Større boliger på Skadberg Sør», og vi opplever at også beboere utenfor Skadberg Sør kommer og sier til oss: «Dere må jo komme i våre felt og informere og samle underskrifter også for dette, for vi er også enige med dere».



I tillegg til forankring av våre synspunkter hos beboerne i området har vi avholdt møte og befaring i området med et utvalg av politiske representanter fra politiske partier som sitter i utvalget for plan og miljø i Sola kommune. Alle parti ble invitert, og vi er totalt sett godt fornøyde med oppmøte fra politikere, bare synd at Høyre ikke kunne stille.



Med denne brede enigheten så håper jeg nå at vi som beboere i Skadberg Sør blir tatt på alvor! Det er trist, at på tross av vår massive innsats i alle høringsinstanser for saken, så er ingen av kravene våre for et langsiktig godt bomiljø hensyntatt i det utkastet som ble forelagt til behandling i politiske gruppemøter mandag 20. februar og senere i kommunestyret i mars. Jeg setter derfor min lit til politikerne nå. Jeg tror at skal lokaldemokratiet virke i et langsiktig perspektiv er det viktig at de som orker å engasjere seg i en ellers travel hverdag kjenner at det faktisk nytter.



Jeg har også lyst å vise til papirversjonen av Solabladet sin omtale av saken, og utfordre politikerne til en diskusjon rundt hva som skal til for å bygge et kvalitetsmessig godt bomiljø i Sola kommune og spesifikt for dette formålet nå et varig og kvalitetsmessig godt bomiljø i Skadberg Sør.







Solabladet skriver: «Skadberg er visjonen om et tettbygd og sentralt boligområde basert på gradvis utbygging og varierte boligtyper med intern konformitet. Har vi sett oss blinde på delfeltene og dermed ikke ser helheten? Er det nå gått inflasjon i lavblokker og rekkehus. Bygger vi etter behov, har vi fortsatt en god balanse mellom stort og smått og vurderer politikerne hva som vil tilføre nabolaget nye positive kvaliteter?»



Disse spørsmålene rører ved kjernen i de synspunktene som er fremmet som et resultat av utvekslede synspunkter blant beboere og velforening i Skadberg Sør. Og - det er ikke slik at vi utelukkende har tenkt på bare våre behov. Vi har satt oss inn i offentlige føringer, i møtene våre forankret vi diskusjonene våre i at vi på forhånd har lest Sola kommune sin kommuneplan, vi forstår utfordringene som følger av at vi bor i et pressområde som også har sterke politiske krav til jordvern. Og vi er enige i at jordvern er viktig og at boligtetthet blir en nødvendig konsekvens.



Men vi mener i tillegg at bomiljø der det bygges også er viktig. Noe som videre er forankret i Sola kommune sin kommuneplan. Der leser vi at tetthetskravet for utbygging er satt til min-max 3-4 boliger per dekar. Og ifølge rådmannens saksframlegg har dette kravet «til hensikt å balansere tetthet mot kvalitet» I reguleringsplan 0554 Varaberget foreliggende for behandling, er tettheten beregnet til 6,5 boliger per dekar.



Faktoren «kvalitet» er nettopp hva velforening og beboere i Skadberg Sør har hatt fokus på i sine innspill, og jeg fokuserer videre på det begrepet nedenfor.



For å sikre balanse mellom tetthet og kvalitet i et boligområde mener jeg man må tenke nøye gjennom de faktorene som påvirker de psykososiale boforholdene i et langsiktig perspektiv. Langsiktige psykososialt gode boforhold må inn som en del av kvalitetsbegrepet for å oppnå et varig godt bomiljø i større utbyggingsområder som Skadberg Sør. Selv om, og nettopp på grunn av, at vi bor i et pressområde. Vi vil ha mange inn på liten plass, totalt sett. Men sosiale behov, stabilitet og tilhørighet er grunnleggende for vår alles helse og trivsel.



Med et psykososialt blikk på begrepet kvalitet i bomiljøet vil ikke spart plass til parkering under bakkeplan høyne kvaliteten i området. Ikke når konsekvensen er økt tetthet i form av et større antall små boliger i et allerede svært tett område. For de nærmest tilgrensede, allerede utbygde delfeltene til reguleringsområdet 0554 Varaberget, er det allerede svært høy tetthet i form av antall boliger per dekar.



Og i lys av dette er det de fysiske forutsetningene for gode sosiale relasjoner - de som bygges gjennom stabilitet i bomiljøet - som ikke er tilstrekkelig hensyntatt i planen. Vi trenger variasjon i boligmassen, ikke bare sett over større områder samlet, men også innenfor mindre geografiske deler av et boligfelt, altså både innenfor og mellom delfelt.



I Skadberg Sør som helhet er det i dag stort underskudd på familieboliger som er store nok til at barnefamilier blir boende til barna er voksne. Dette problemet vil ytterligere forsterke seg når utbyggingen ved Eikeberget kommer, der er vedtatt 266 boliger hvorav alle er små leiligheter (<120m2) i blokker/rekkehus. Delfeltet som nå skal reguleres i reguleringsplan 0554 Varaberget er altså siste sjanse til å møte behovet for større familieboliger i Skadberg Sør



Altså er størrelsen på boligene et vesentlig problem med planen slik den ligger. Og hvis tetthetskravet i kommuneplanen utelukkende alene skal være så avgjørende for nye utbygginger som eksempelet for reguleringsplan 0554 Varaberget hittil har vist, så vil jeg gjerne til slutt utfordre politikerne til en diskusjon rundt definisjonen på tetthetskravet i kommuneplanen i denne saken. Er det riktig å definere tettheten i antall boliger pr daa, eller skulle man definert tettheten i antall beboere pr daa? For eksempel bør 45 store boliger med gjennomsnittlig 4 beboere i hver anses som like tett som 90 små boliger, der det gjennomsnittlig bor to i hver.







Jeg synes Solabladet utfordrer flott: «Politikerne har myndighet til å si nei, og til å stille krav!» Jeg - og mange med meg (tror jeg) - håper virkelig at våre folkevalgte tar ansvar for oss som bor i Skadberg Sør både i dag og i fremtiden når denne saken behandles videre.