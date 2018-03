Leserbrev: Nasjonal norm for lærertetthet er en politisk bløff i morgendagens skole

Innsenderen av dette leserbrevet mener en nasjonal norm for lærertetthet vil få liten reell betydning. FOTO: Arkivfoto

Vi kan havne i den paradoksale situasjonen at den nye normen for lærertetthet kan fungere som et argument for å spare på antall lærerstillinger i Sola skolene og dermed svekke det faglige grunnlaget for undervisningen.