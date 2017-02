Ny kirke foran alt annet

LESERBREV:I forrige uke besluttet kommunestyret atter en gang at det virkelig ønskes en ny kirke i Solakrossen og at et alternativt bygg ikke er aktuelt.



Facebookgruppen «Nei til bygging av kirke til 90 millioner i Solakrossen» har i lang tid jobbet for å stoppe bygging av kirke i Solakrossen fordi vi mener det er en helt feil måte å bruke våre skattepenger på.



Parallelt med gruppens arbeid med å få de styrende partiene, H, V og KrF, til å se realitetene i øynene ble det foretatt en underskriftskampanje i form av et «innbyggerinitiativ». Vår gruppe mener at det ikke er behov eller økonomi for verken kirke eller livssynsnøytralt bygg og vårt innbyggerinitiativ sa derfor implisitt at dersom det absolutt skal bygges et nytt bygg i Solakrossen bør det ikke utelukkende bare være for kristne. Dette var et alternativ vi håpet kunne være akseptabelt for de som ønsket kirke. Men den gang ei.



Rådmannens innstilling til kommunestyret uttrykker at det allerede finnes et rom for ikke-kristne i tilknytning til Sola kirke og som i tillegg har god kapasitet. Videre sier rådmannen at Sola kulturhus kan brukes til de aktiviteter kirken ikke dekker.



Dette er sterkt misvisende, og det er skuffende at rådmannen bruker de samme argumentene som ordfører Ueland og flertallspartiene uten å se ut til å ha satt seg inn i saken. For det første er det lille rommet ved sola kirke beregnet til maks 60 personer. Hvor mange har bryllupsseremonier eller begravelse/bisettelse for så få som 60 personer? Hvor skal eventuelt overskytende familie og venner oppholde seg i situasjoner som dette hvor en gjerne vil dele sorg eller glede?



Sola kulturhus et et fantastisk bygg med mange funksjoner. For begravelser/ bisettelser fungerer det likevel absolutt ikke. Det stilles nemlig flere krav til bygg som skal fungere som seremonirom for begravelser, og slike rom finnes ikke i Sola kulturhus. En samtale med daglig leder av kulturhuset er alt som skal til å finne ut dette. Var det noen som foretok denne samtalen foruten oss?



MMI-undersøkelsen som viser at bare én av fem innbyggerne i Sola er villige til bruke 90 millioner av våre skattepenger på en kirke bør være nok til å overbevise H, KrF og V- politikerne at de er på kollisjonskurs med velgerne sine. Når en i tillegg ser kommunens store gjeld og fremtidige nødvendige investeringer og vedlikeholdsetterslep så skulle vi ønske H, KrF og V så realiteten i øynene. Dessverre ser det ut til at politikerne er så ihuga innstilt på å holde seg til hestehandelen de inngikk at fornuften har forduftet. At den nåværende kirken for soknet skal pensjoneres til fordel for den nye i Solakrossen viser samtidig litt av det manglende reelle behovet for en ny kirke.



Vi har flere ganger forespurt Ole Ueland og flertallspolitikerne om dokumentasjon av behov og nødvendighet av at kommunen skal bygge en kirke for våre skattepenger uten at noe som helst er blitt fremskaffet. Vi finner oss ikke i at synsing avgjør bruken av våre felles penger.



Vår gruppe vil fortsette å bruke relevant, rasjonell og faktabasert dokumentasjon som overbevisningsgrunnlag for at denne kirken ikke bør bygges. Vi synser altså ikke, vi bruker fakta.