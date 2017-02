LESERBREV: Nå er altså endelig sannheten kommet for en dag.



Omfanget og behovet for fortetting i Tananger sentrum bygger ikke på planfaglige vurderinger, men først og fremst for å danne et grunnlag for å få gjennomført rekkefølgekravene som veiløsninger og torg.



Seksjonsleder for plan i kommunen, Eli Aarskog Monsen, sier dette på folkemøtet om Tananger sentrum den 20. februar 2017, jfr. artikkel publisert på solabladet.no samme dag.



Sannheten kommer frem etter snart elleve år hvor beboere innenfor planområdet har levd under stor usikkerhet om de kan fortsette å bo der. Mange har ikke forstått hvorfor deres eneboliger absolutt må erstattes av blokker. Nå er det avslørt at bakgrunnen har et rent økonomisk aspekt, og at det ikke er behovet for boliger som er styrende for utviklingen.



Kommunen har altså sett seg ut noen av de mest attraktive eiendommene i nærheten av sentrum og Tananger indre havn, for å kunne erstatte disse med blokker. Dette kun for å lokke til seg potensielle utbyggere som vil pålegges å oppfylle rekkefølgebestemmelsene. Det er altså beboerne som får sine eiendommer og boliger båndlagt for framtidig riving som skal bære samfunnskostnadene ved at de må ofre sine hjem for at veiløsninger og torg skal kunne bygges.



Det er ikke kommunen som helhet som tar kostnadene med utviklingen av Tananger sentrum, men 26 familier som tilfeldigvis har noen attraktive eiendommer som skal være lokkemat for potensielle investorer og utbyggere. Kan det bli stort mer kynisk enn dette?



Hvilket samfunn er vi i ferd med å utvikle når Sola kommune opptrer på en slik måte?



Slagordet til Sola er: «Ansvar for hverandre». Går det an å ha funnet på et slagord som er mer fjernt fra hvordan kommunen opptrer enn dette?



Paul Korsberg



Master i byutvikling og urban design