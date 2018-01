Leder: Småbarnspedagogikk er viktig satsing i barnehagene

Styrer Marianne Stenbro Tveit i Sørnes barnehage mener kommunens kompetanseløft innen småbarnspedagogikk vil heve kvaliteten på barnehagene. FOTO: Linn Iren Nilsen Oppedal

Det prisverdige her er at Sola kommune har gått ut over det som forventes av dem fra høyere hold. Kommunen har sett et lokalt behov og valgt en proaktiv løsning ved å bestille et studietilbud. Vi håper mange kommuner følger eksempelet.