LEDER:— Det bygges for mange små boliger på Skadberg sør, mener de som bor der. De etterlyser flere eneboliger fordi det er blitt en mangelvare. For få eneboliger i et nærmiljø medfører at folk med en voksende ungeflokk må flytte. For mye gjennomtrekk i et bolig-område skaper ikke kontinuitet og stabile relasjoner. Det er hva velforeningen på Skadberg sør nå tar opp.



De vil at politikerne skal lytte og tenke seg om, og de har både samlet inn underskrifter, sendt innspill til reguleringsplanen og invitert politikerne til samtale. Det er aktivt naboengasjement, og det er aktiv bruk av retten til medvirkning gjennom høringsrunder til reguleringsplaner.



Skadberg sør skulle bli folksomt og utvikles med hundrevis av boliger. Det ligger både nær sentrum og nær Forus, og det skal forsynes med et høyverdig kollektivtilbud. Derfor kan - og skal - det bygges tett og mye. Det sier både regionplanen for Nord-Jæren og kommuneplanen for Sola.



Men mer enn seks boliger per dekar tett inntil andre tettbebygde delfelt og ved siden av det kommende stor-feltet Bærheim, blir for mye for mange av dem som bor her. Derfor stiller de nå det legitime spørsmål-et: – Hva er Skadberg blitt, og hvem er det politikerne mener skal bo her i fremtiden?



Skadberg er visjonen om et tettbygd og sentralt boligområde basert på gradvis utbygging og varierte boligtyper med intern konformitet. Har vi sett oss blinde på delfeltene og dermed ikke ser helheten? Er det nå gått inflasjon i lavblokker og rekkehus? Bygger vi etter behov, har vi fortsatt en god balanse mellom stort og smått og vurderer politikerne hva som vil tilføre nabolaget nye positive kvaliteter?



Politikerne i utvalg for plan og miljø serveres den ene reguleringsplanen etter den andre. Noen er nokså enkle, andre svært kompliserte. Skadberg er ikke komplisert sammenlignet med andre planer, men også den, som alle andre, fortjener en skikkelig vurdering.



Politikerne legger seg gjerne opp i parkerings- dekning, utleiedel i boliger, atkomstveier og byggehøyder, men bokvalitet og hvordan det aktuelle delfeltet påvirker omkringliggende etablerte delfelt diskuteres sjeldnere.



Politikerne har myndighet til å si nei, og til å stille krav. Vi andre har ikke beslutningsmyndighet, men det har politikerne. De er valgt av oss til å ivareta våre interesser. Vi kan ikke forvente at private boligutviklere tar slike vurderinger, men vi kan forvente at politikerne gjør det.



