Leder: Takk til frivilligheten

Under ordførerens nyttårsmottakelse ble en lang rekke idrettsutøvere fra flere sportsgrener hedret. De fleste av dem startet da de var små og er kommet dit de er takket være hard jobbing og mye støtte og frivillighet fra miljøet rundt idrettsmiljøet. FOTO: Geir Arne Løland

I sin tale under nyttårsmottakelsen mandag benyttet ordfører Ole Ueland anledningen til å takke frivilligheten i Sola. Det er helt på sin plass, all den tid frivillighet er selve fundamentet for all sosial aktivitet og deltakelse.