Leder: Trafikkplaner i siste liten

Sykehuset, som skal bygges i området nede til høyre i kartet, vil ligge tett opp til et ekspanderende universitets- og forskningssted. Det er lite realistisk å tro at dette ikke vil generere mer bilbruk. FOTO: Google maps

Det kan nok gjøres mye for å øke kollektivbruken på bekostning av bilbruk til det nye sykehuset, men her bør politikerne ha en realistisk innstilling. Det aller viktigste er at sykehuset er tilgjengelig.