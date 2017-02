Altmuligmennene fra Grannes

Fredrik Olsen (t.v.) og Torbjørn Meland jobber stadig med å få på plass nye kurs og ny kompetanse for å kunne gjøre stadig flere typer oppdrag. Her fjerner de fjellmasser på en adresse på Joa. FOTO: Geir Arne Løland

Det krever dedikasjon og vilje for å lykkes med nyetablerte bedrifter nå, ifølge de unge gründerne i nyoppstartede OM Service AS. Selv er de glade for å ha en jobb å gå til.