 Bli med på plastsamling

MILJØ:Etter at en hval ble funnet med store mengder plast inni kroppen har det vært fornyet oppmerksomhet rundt forsøpling og plast i sjøen. Habn Vel i Tananger indre havn inviterer nå til felles innsats for å fjerne plast i fjæresteinene i området mellom Melingsholmen og Sjøbadet.



Lørdag formiddag blir det derfor mulig for alle som vil å møte andre som vil ta i et tak for å holde stranden og sjøen fri fra plast. Velforeningen opplyser at det blir utlevert hansker og sekker for dem som ønsker det ved å møte opp ved Hummeren Hotel. Habn Vel har sendt ut informasjon til alle skoler i håp om å få flest mulig med på dugnaden.