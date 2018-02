Bygger fly på gamlemåten

EKSPERTISE: Juul Furulund fra Kjeller flyhistorisk forening har god erfaring med å bygge Tiger Moth-fly. Her kurser han Oddbjørn Norheim (rød kjeledress) og Espen Tjetland i å bygge vinger i tre. FOTO: Geir Arne Løland

Sommeren 2017 ble det kjent at flylinja ved Sola videregående skole har hentet et veteranfly som etter planen skal bli flyvedyktig igjen. Denne uken har de ansatte hatt eksperthjelp med på laget for å bygge nye vinger til flyet.