 Det er ikke gitt at vi selger Draugen

Draugen var Shells første operative felt på norsk sokkel. Nå ser de etter andre som kan overta driften. FOTO: Shell Norge

Shell har lagt andelene i Draugen og Gjøa ut for salg. – Det er altfor tidlig å si om et eventuelt salg vil ha noe å si for arbeidsplasser her, sier kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland.