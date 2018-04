Tananger gravlund skal støyskjermes, men politikerne vil ikke etterkomme Tanangerlistens forslag om å be bedriftene ta hensyn til begravelser. FOTO: Arkivfoto

Tanangerlisten ber om at Risavika-industrien tar hensyn til jordpåkastelse under begravelser. Men flere politikere tror flystøyen over Sola kirke er enda verre.