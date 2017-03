Dette bør foreldre vite

Vegard Sande (fritidsveileder), Helen Færøy (SLT-koordinator), Bjørghild Underhaug (virksomhetsleder for Barn, ungdom og familietjenesten), Kjell Klepp (politiførstebetjent), Lill Thomassen (rektor Sola ungdomsskole), Håvard Høyland (leder Sola Ungdomsteam), Lene Graves (rektor Tananger ungdomsskole), Kjersti Sandanger (barnevernleder), Inger-Lise Ramstad (helsesøster), Atle Tanum (rektor Dysjaland skule) og Tone R. Stein (Sola Ungdomsteam) samarbeider for at Sola skal være et best mulig sted å være ungdom. FOTO: Linn Iren Nilsen Oppedal