Statsråd Jon Georg Dale (midten) gir mye av æren for den nye hesteveilederen til Margrete Dysjaland (t.h). FOTO: Landbruks- og matdepartementet

– Hest som næring har et stort potensial i Norge, mener landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp). Han gir stor del av æren for at hest er på dagsorden til sin rådgiver, Margrete Dysjaland fra Dysjaland.