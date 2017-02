Se bildet større Harry Lyster med marsvinet Lisa i fanget. FOTO: Tabo

Tabo arrangerte en sanse- og velværedag som virkelig ga mersmak.



— Mens kulden hersket ute, varmet vi oss inne med deilig håndmassasje med varme steiner og oppvarmet massasjeolje, forteller aktivitets- og frivilligkoordinator, Nicole Götze Wathne.



Rolig musikk spilte i bakgrunnen, og projektoren viste bilder som symboliserer avslapning og ro. Levende lys og duftlys ble tent og laget god lukt over hele rommet. Negler fikk manikyr og smoothie og cider ble konsumert.



Alle beboere og brukere var velkomne til å være med for å få en god og avslappende opplevelse.



— Vi hadde til og med marsvin og hund med på laget. De var veldig medgjørlige og glad i kos og klapping, forteller Wathne.

Godt for alle

Se bildet større Bertha Ellingsen med marsvinet Elsa. FOTO: Tabo

Hun forteller at velværedagen fokuserer på sansestimulering som har god effekt spesielt på personer med demens.



— Og det viste seg å være velegnet for alle, legger hun til.



Dagen ble en suksess, og mange oppfordret til en gjentakelse en annen gang.



– Tilfredsheten og takknemligheten vi får av både beboere og ansatte gjør at vi har lyst å gjøre mer av dette. Her jobber det ildsjeler som har mange gode ideer, sier aktivitets- og frivilligkoordinatoren.

Se bildet større Levende lys, godlukt og stemningsfulle bilder satte stemning da Tabo inviterte beboerne sine til sanse- og velværedag. FOTO: Tabo