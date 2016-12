Disse sakene ble mest lest i år

De ti mest leste sakene i 2016:

1. Gutter og jenter dusjer sammen på Dysjaland skule

Saken begynte med en bekymret mor som stilte spørsmålstegn rundt at gutter og jenter i 1. Klasse dusjet sammen før svømmetimen. Dette skapte enrom debatt og saken gikk landet og etter hvert også Skandinavia rundt.

Se bildet større Børre Meinseth var en av de mannlige lærerne som bød på seg selv i deres selvlagde musikkvideo som hyllet rektoren.

2. Sjekk lærernes boyband-stunt

Det er ikke første gang lærerne ved Sola ungdomsskole byr på seg selv. I 2013 ble musikkvideoen hvor lærerne tok farvel med elevene mest lest/sett på Solabladet.no. I år ble musikkvideoen hvor noen av de mannlige lærerne erklærte sin kjærlighet til rektor Lill Wegner Thomassen den nest mest leste/sette saken.

3. – Det så ut som han kjørte på kattungen med vilje

I september ble en far og datter vitne til at en kattunge ble påkjørt og sjåføren stakk av. Den tragiske hendelsen skapte enorm debatt i sosiale medier og engasjerte mange.

Se bildet større Kjæresteparet Maria Hiim og Kristoffer Rasmussen valgte fotball foran russefeiring. FOTO: Charlotte Mæland

4. Hopper over russetiden

Mange ville lese om kjæresteparet Maria Hiim og Kristoffer Rasmussen som satser på fotballen og derfor droppet russetiden. De hadde begge russebukser, men fikk ikke tid til å være med på festlighetene.

5. Kebabsuksess i Mostunvegen

Kebaben på Sola er velkjent i distriktet og mange kjører langt for å få en bit av den. Saken om mannen bak kebabsuksessen engasjerte mange lesere dette året.

6. – Elever blir holdt fast og ydmyket

I mars fortalte tre anonyme kilder om oppsiktsvekkende forhold ved Grannes ressurssenter. Fylkesmannen startet så et tilsyn med senteret for å finne ut om de brukte makt og tvang overfor elevene. Sluttrapporten som kom i august viser at de brøt loven på en rekke områder.

7. Birger Burger åpner på Sola

Solabuen elsker burgere og nyheten om at Birger Burger skulle åpne i Sola var mat for burgerfansen.

Se bildet større Karina Rugland satset alt på å starte sin egen hjelpeorganisasjon i Uganda. Etter første halvår var hun godt fornøyd med det hun og kollegene hadde fått til. FOTO: Line Viste

8. – Jeg lever drømmelivet

Historien om Karina Rugland som satset alt på å starte en hjelpeorganisasjon i Uganda ble godt lest. Arbeidet til organisasjonen baserer seg rundt et kvinneprosjekt hvor hver deltager i selvhjelpsgruppen får utlevert en grisunge hver. Med mikrolån kan kvinnene betale litt og litt tilbake og bli økonomisk uavhengige.

Se bildet større Margrete Dysjaland (Frp) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ønsket begge å gjøre det tryggere for ridende i trafikken. Men dette bildet vakte mest oppsikt fordi de ikke hadde på seg hjelm. FOTO: Trine Barka Højmark

9. Møttes til hesteprat på hesteryggen

I mars møtte Sola-politiker Margrete Dysjaland (Frp) samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til en prat om hest i trafikken. Møtet ble gjort på hesteryggen og årsaken til at denne saken ble godt lest var at ingen av dem hadde på seg hjelm da de red. Det vakte oppsikt i sosiale medier.

10. Død mann funnet på lekeplass

I september ble en man (33) funnet på en lekeplass i Sola. Det var ikke mistanke om noe kriminelt.