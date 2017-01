Drømmer om å bruke sentrum døgnet rundt

Venstrepolitiker Ine Marit Bertelsen ønsker seg et åpent Sola. FOTO: Andora Hylland Gjertsen

I Sola er politikerne godt i gang med å gjøre biblioteket selvbetjent, og Venstre-politiker Ine Marit Torsvik Bertelsen håper at dette blir et springbrett for et helt åpent Sola sentrum.