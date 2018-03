Tom Henning Slethei (Frp) mener bybane-konverteringen må droppes slik at ikke regningen må dekkes med økte bompenger. FOTO: Arkivfoto

– Dersom andre partier mener at konvertering til bybane er en fornuftig merkostnad, så må de fortelle bilistene som skal betale for bussveien, at bompengekostnaden vil øke med cirka 20 prosent, sier gruppeleder for Sola Frp, Tom Henning Slethei.