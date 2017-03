Er femten minutter spisetid nok?

Tord Handeland (f.v.), Ina Vigdel og Herman Haga fra Håland skole pleier å få 20 til 30 minutter å spise på, selv om skolen bare har satt av et kvarter. FOTO: Trine Barka Højmark

Håland skole er en av fire skoler i Sola som kun har satt av et kvarter til å spise matpakken i løpet av skoledagen. Regjeringen vil nå sørge for at flere utvider lunsjpausen til 20 minutter.