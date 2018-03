Et kjempeviktig fellesskap

Fellessakapet her betyr mye, mener leder i Mental Helse Sola, Trond Arild Sletten (t.v.), Astri Vølstad, Per Fosse, Per Knutsvik og Trond Egeland. FOTO: Helene Pahr-Iversen

For medlemmene i Mental Helse Sola er fellesskapet det viktigste. Og at det er et lavterskeltilbud.