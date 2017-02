Etter konkursen og oppkjøpet:  Vi er optimistiske

Irene og Arve Håland sier de er fornøyd med oppkjøpet av Fluid Control, og at selskapet nå får mulighet til å gjenreise seg. FOTO: Helene Pahr-Iversen

150 ansatte ble til 20 hos Fluid Control Service AS etter konkursen. Men nå ser det lysere ut, og markedssjef Irene Håland tror 2017 blir et bedre år for bedriften.