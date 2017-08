Flyfag-elevene skal skru liv i ikonisk veteranfly

Mye av arbeidet er allerede gjort, men mye gjenstår før LN-SVG kan få luft under vingene igjen. FOTO: Geir Arne Løland

Når elevene ved flyfag returnerer til hverdagen, skal de ta del i et helt spesielt prosjekt. På hangargulvet står nemlig et snart 75 år gammelt skolefly og lengter etter luft under vingene.