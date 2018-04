Illustrasjonsfoto. Flere kilder innad i Heimevernet frykter et svekket HV blir resultatet når regjeringen omsider legger bort sparekniven. Bare i Agder og Rogaland alene skal 2800 soldater levere inn utstyret sitt. FOTO: Arkiv

Senterpartiet er et av partiene som har gått imot sittende regjerings beslutning om kutt i Heimevernet, som igjen vil ha størst konsekvenser for Agder og Rogaland HV-distrikt, HV-08. Årsrapport for Forsvaret 2017 ble nylig offentliggjort, og forsvarspolitisk talskvinne for Senterpartiet, Liv Signe Navarsete mener landmakta fremdeles er nedprioritert.