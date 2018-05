Gode tider for flyverkstedet - nå trenger de flere mekanikere

STORTRIVES: Thomas Berge er lærling ved Aero Norway, mens Kristine Johansen er ferdig med læretiden og er i fast jobb. FOTO: Helene Pahr-Iversen

– Vi skal øke antall ansatte fremover. Kundemassen vokser, og vi har et stort behov for flere mekanikere, sier Rune Veenstra, direktør for forretningsutvikling hos Aero Norway.