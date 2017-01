Hagerømlinger og forbudte planter

LESERINNLEGG: Vi som er glade i hage bruker som regel mye tid på å få en frodig hage der plantene vokser og trives. Men av og til er det slik at plantene som har kommet inn i hagene vår rett og slett trives for godt, de vokser fort, utkonkurrerer andre planter og rett som det er så finner også naboene plantene i sine hager selv om de aldri er blitt plantet der.



Slike planter som sprer seg uhemmet kan til slutt bli et problem over store områder, det er også utarbeidet en egen svarteliste i Norge for å spre kunnskap om disse. Disse plantene er også forbudt å selge, det er derfor viktig at hage- eiere tenker på dette når vi deler planter med andre, for eksempel på Hagelagets loppemarked.

Her er svartelista

Slike hagerømlinger var tema for årets første møte i Tananger Hagelag. Sissel Bryne Hedland, som til daglig er parkforvalter i Sola kommune, gikk gjennom svartelista og hvilke planter som skaper størst problemer på våre kanter av landet. Dette er blant annet lupin, ulike typer slirekne (parkslirekne, kjempeslirekne, hybridslirekne), rynkerose og gullris.



Hele lista finnes på http://www.hageselskapet.no/forbudte-planter/.

Lupiner og rynkeroser

Lupin ble tidligere plantet langs vei- kanter for å holde bedre på jorda, men den setter store mengder frø og sprer seg veldig fort. Plantene vokser tett, og siden røttene binder nitrogen fra lufta så bidrar den også til å endre jordsammensetningen der den vokser.



Slirekne kommer opprinnelig fra Japan og ble innført til landet for cirka 100 år siden. Den vokser fort, setter lange røtter og selv små rotstykker vil kunne lage nye planter. Anleggsbransjen er den største bidragsyteren til spredning på grunn av dette, og det sies at for å bli helt kvitt slirekne så må man grave ni meter dypt! Hvis man oppdager denne ute i naturen bør man melde fra til kommunen.



Hvordan kan den flotte nyperosen være et problem? Rynkerose setter rotskudd og greier seg godt på strender der den binder sand og tåler saltholdig, skrinn og tørr jord. Nypene spres med fugler eller med havstrømmer, og har spredd seg over store deler av kysten og er blitt et problem på de fleste av strendene her i området. Rosebuskene er svært tette og med mye torner, og danner ugjennomtrengelige kratt.

Ikke bare å kaste

Hva skal vi gjøre?



Det er viktig å presisere at ikke alle planter er et problem alle steder. Svarte-listeplantenes aggressivitet ser ut til å være svært forskjellig fra sted til sted. Men vi anbefaler å sette seg inn i hvordan hageplanter på svartelista formerer seg. Kjenner man plantenes biologi, er veien lettere til riktig bekjempingsstrategi, hvis det skulle være nødvendig. Det er også viktig å sette fokus på hvordan man kvitter seg med hageavfall fra egen hage.



Å vippe en trillebår full av svartelisteplanter inn i skogen eller på andre siden av veien, fraråder vi på det sterkeste. Denne typen avfall bør enten brennes, varm-komposteres eller leveres som spesial-avfall. Hold derfor et våkent øye på arealet utenfor hagegjerdet, på komposthaugen og lokale avfallsplasser.