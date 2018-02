Han har gjort en oppdagelse som han mener kan endre hele oljebransjen

Klinket til: – Jeg hadde passert 50 da jeg tok pakken. Da følte jeg at jeg befant meg på hoppkanten. Da kan du like godt klinke til og prøve å sveve så langt som mulig. Du vet jo at du lander med et smell til slutt uansett, sier han med et smil. FOTO: Line Viste

Trond Rolfsvåg fra Tananger klarte ikke å slå seg til ro med at det han lærte på skolen var riktig. Nå er han i ferd med å utvikle et verktøy som han mener kan bety milliardbesparelser for oljeselskapene.