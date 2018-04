Har startet underskriftskampanje for krigsmuseet

IKKE PÅ FLYTTEFOT: Rogaland Krigshistorisk Museum er riktignok i gang med å lage utstilling i Sømmevågen, men har fremdeles mesteparten av materiellet sitt på Soma. Det er dermed ikke aktuelt å oppgi Somaleiren uten å ha et fullverdig alternativ et annet sted. Nå har frivillige krefter satt i gang underskriftskampanje for å bevare museet på Soma. FOTO: Geir Arne Løland

Over to hundre personer har så langt lagt igjen sin digitale autograf på en underskriftskampanje for å bevare Rogaland Krigshistorisk Museum på Soma.