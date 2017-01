Heimevernet frykter regjeringens sparekniv

Fra venstre: Sjefssersjant Espen Landor-Larsen, kaptein Alf Stensli og løytnant Kurt Låbakk er bekymret over signalene fra sentrale myndigheter om kraftige kutt i Heimevernet. Til sammen foreslås en soldatmengde i størrelsesforhold Hæren kuttet. FOTO: Geir Arne Løland

At innsparinger skal gå på militær tilstedeværelse løs er ikke et nytt fenomen i norsk forsvarspolitikk. Nå skaper regjeringens ønske om å redusere Heimevernets kapasiteter lokal bekymring for sikkerheten.