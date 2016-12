Her blir det tryggere å få hjertestans

Geir Ove Skaarstad (salgskonsulent Røde Kors Førstehjelp), Alette Schmid, Linda May Schmid, Elida Schmid, Sonja Kvalvaag (makedsjef Kvadrat), Ingvild Erøy Prestårhus (storyteller Kvadrat) og Trond Remy Hjeltnes (seksjonsleder Sola kommune) er alle glade for at sjøbadet får sin egen hjertestarter.