Her kan det komme opptil 400 boliger

Eiendomsutviklerne Masiv Eiendom AS og Låvesvale AS eier halvparten hver av selskapet Kjeldsberg Ring AS, som er utbygger av en 63 dekar stor tomt på Sandesletta sør. Her planlegges det mellom 300 og 400 boliger, i tillegg til næring på 1000 kvadratmeter.

Planarbeidet er varslet, og lørdag går fristen ut for å komme med merknader og innspill til reguleringsplanen. Det er Alliance Arkitekter som står bak planarbeidet på tomten, som strekker seg fra Kjeldsberg Ring til Solbergvegen og ligger mellom Sandesletta og Solgløttvegen.

Helt i startfasen

Hva slags boliger som skal bygges er derimot ennå ikke fastlagt.

– Vi er helt i begynnelsen av planleggingen, så foreløpig er det ikke klart hva slags boliger som skal bygges her, sier Charlotte Helleland i Alliance Arkitekter AS.