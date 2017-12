Hun har hjulpet 800 par med å bli klare til fødsel

STØTTE: Kirsty Williamson fra Aberdeen synes det har vært en trygghet å gå på kurs hos Pagler både før og etter fødsel. FOTO: Line Viste

– Jeg ble overrasket over at det ikke var flere som drev med dette her, sier Wendy Pagler som har hjulpet over 800 vordende foreldre med å bli klar til fødselen.