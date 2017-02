I kveld stenger Flyplassvegen

Flyplassvegen vil bli stengt fra klokken 21.00 torsdag kveld og vil åpne igjen klokken 06.00 fredag morgen. Grunnen til at veien stenges er at den nye Sømmevågen-bro skal bygges sammen med Flyplassvegen. Da må trafikken gå utenom.



– Vi oppfordrer bilister til å ta veien om Solastranda hvis de skal til eller fra flyplassen torsdag kveld og natt. Omkjøringen blir skiltet via Nordsjøvegen, men det er uansett lurt å regne litt ekstra tid, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Odd-Magnar Nerland i en pressemelding.

Omvei under broen

Det nye trafikkmønsteret gjelder særlig for dem som kjører fra Stavanger til flyplassen. De vil få en liten omvei opp under den nye broen i Sømmevågen, og så gjennom en midlertidig rundkjøring. Omleggingen i Sømmevågen-krysset kommer til å vare noen måneder frem mot åpningen av veien til sommeren.



Her er vegvesenets forklaring på omkjøringene torsdag kveld:



• De som kommer fra Stavanger og skal til flyplassen blir ledet gjennom den store rundkjøringen og videre nesten rett fram, under den nye brua, inn i ei ny, midlertidig rundkjøring og så mot flyplassen.



• Trafikk fra Tananger blir ledet rett fram mot Stavanger, under de to nye broene, eller mot høyre, rundt Husmorskolen hvis de skal til flyplassen.



• Biler som kommer fra flyplassen og skal til Stavanger eller Tananger kjører mer eller mindre som før. Det samme gjelder for de som kommer fra Stavanger og skal til Tananger.

Se bildet større Trafikk fra Stavanger til flyplassen må kjøre rett fram under den nye brua, inn i rundkjøringen og videre mot høyre forbi Husmorskolen.

– Hold fartsgrensen

– Som i heile anleggsperioden jobber arbeiderne svært nær trafikken. Vi håper derfor at de som passerer har tålmodighet og holder fartsgrensen som er 40 kilometer i timen gjennom området, sier Nerland.



– Arbeidet med å legge om trafikken starter torsdag kveld klokka 21. Trafikkdirigenter er på plass hele natten og på dagen fredag, for å se til at trafikken flyter, seier Nerland.



Utrykningskjøretøy og rutebusser blir dirigert gjennom arbeidsområdet.



Fredag morgen blir også Sømmebakken stengt permanent ved Flyplassvegen. De som bor i Sømmebakken må da kjøre på baksiden av Quality Airport Hotel for å komme til og fra husene sine.