Jubler for nyåpnet butikk

I dag gjenåpner Europris i Sola etter ombygging og modernisering. Butikken er nå utvidet med 600 kvadratmeter, blant annet for å gjøre mer plass til blomster, som er blitt den største varegruppen. Butikksjef Roy Hansen sier han gleder seg til gjenåpningen.



– Vi går mot strømmen for her går det så det suser. Folk har vært veldig nysgjerrige på ombyggingen, og jeg er overbevist om at butikken vil bli svært godt mottatt, sier butikksjefen som har vært i Europris på Sola i ti år.