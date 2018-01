 Vi må se forbi kommunegrensene for å lykkes

STARTGROP: Kultursjef Morten Hansen ser på seminaret om Hafrsfjord som en startgrop for fremtidig samarbeid om kultur- og historieformidling i Hafrsfjord. FOTO: Geir Arne Løland

Kultursjef Morten Hansen mener et felles løft er nødvendig for å lykkes med fremtidig historieformidling knyttet til Hafrsfjord. Han roser samtidig lokalhistorikerne for innsatsen de legger ned i det viktige arbeidet med å ivareta, formidle og forske på lokalhistorien.