Vil samle alt det tyske i egen avdeling

INNSATS: Det er ingen tvil om at det ligger svært mange arbeidstimer og innsatsen fra mange dedikerte ildsjeler bak hvert prosjekt som venneforeningen ved flymuseet påtar seg. Messerschmitt BF109 er ett av de, maskinen ble fisket opp av en tråler på 80-tallet, og har vært under restaurering i snart 30 år. I løpet av året er det forhåpentligvis ferdig og klart for utstilling. FOTO: Geir Arne Løland