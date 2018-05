Lei av endeløs søppeldumping

Forsøpling: Geir Ove Skaarstad er blant dem som har sett seg lei av at grovavfall dumpes rundt søppelcontaineren like ved Betania Bedehus. FOTO: Jan Henrik Heggebø

Containerne på Haga er ment for glass og metall, samt klesinnsamling for Fretex. Likevel blir hyller, madrasser, leker og annet avfall dumpet her. Det går ut over innbyggerne i nærområdet, mener Geir Ove Skaarstad.