Lions-gave til Ukraina

Thorvald Espedal, Tørres Joa, Aasmund Austerheim og Per Helge Skadberg like før avreise til Ukraina med ambulansen som skal gis til et sykehus der. FOTO: Helene Pahr-Iversen

– Det er stort behov for ambulanser i Ukraina, og vi er veldig glade for å kunne sørge for at befolkningen får en herfra, sier Thorvald Espedal i Sola Lions.