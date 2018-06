Lørdag lander Starfighter på Sola

VETERAN: Norges eneste flyvende eksemplar av CF-104 Starfighter tok til vingene i Bodø i 2016, for første gang på over 30 år. Nå blir den å se på Flydagen Sola neste helg. FOTO: Sindre A. H. Nedrevåg, Starfighterens venner

For den uinnvidde er det kanskje ingen sensasjon, men for flymiljøet blir det julaften i juni. Lørdag lander et av verdens raskeste jagerfly på Sola, dersom alt går etter planen.