Losbåter tas ut av drift

TATT UT AV DRIFT: Denne losbåten er midlertidig tatt ut av drift, i påvente av en avklaring etter dødsulykken i Finland. FOTO: Geir Arne Løland

Sysla Maritim meldte onsdag at flere losbåter av typen Kewatec Pilot 1500 tas ut av drift i Norge, etter en tragisk ulykke i Finland med lignende båttype. For losen i Tananger får det betydning for båt 126, men ingen betydning for det daglige arbeidet.