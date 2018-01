Lufter idé om sagasenter på Snøde

TENKER HØYT: Torger Log og Berit Kyllevik lufter ideen om å la Snøde gård bli et fremtidig alternativ for bygging av sagasenter. De er klare på at ingen konkrete planer foreligger på dette tidspunkt, kun en idé spilt inn til kommunen. En eventuell realisering krever godkjent omdisponering av eiendommen. FOTO: Geir Arne Løland

I fjor gikk debatten om hvorvidt regionen er flink nok med å ta vare på vikinghistorien. Nå presenterer Snøde AS et spennende alternativ til hvor et sagasenter kan plasseres.