Må i retten etter å ha bundet fast jente i 2014

TILTALE:16. april 2014 ble en 17 år gammel jente kidnappet av russ og bundet til en lyktestolpe i Sandnes med gaffateip. Til sammen fem menn, alle fra Sola, er tiltalt for å ha kastet egg og mel på henne etter at hun var bundet fast. Nå skal saken i retten.



Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot de fem mennene, skriver VG.



Forsvarer til to av mennene, Anne Kroken, sier til VG at hun reagerer på at det har tatt tre år på å ta ut tiltale. Hun sier videre at mennene innrømmer å ha bundet og kastet mat på henne, men oppfattet det som en spøk og noe som russen gjør. De erkjenner ikke straffeskyld.



De fem mennene er tiltalt for frihetsberøvelse, og saken er berammet til to dager, 30. og 31. mars i Stavanger tingrett.