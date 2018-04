 Må noen skade seg her før det ryddes opp?

Barbro Narvesen ønsker en avklaring når det gjelder videre fremdrift av branntomten på Skadberg. Nå har grunnmuren blitt stående i over to år, uten at noe har skjedd. FOTO: Jan Henrik Heggebø

Som nabo til branntomten på Granvegen 26C blir Barbro Narvesen stadig mer frustrert over at ingen tar ansvar for å rydde området. Nå har grunnmur og andre brannrester preget tomten i over to år.