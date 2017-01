Tradisjon tro inviterer NHO Rogaland, Næringsforeningen i Stavangerregionen, KS, Universitetet i Stavanger og Rogaland Fylkeskommune næringstopper og politiske ledere til debatt og diskusjon på Sola 9. januar. Solamøtet vil i år foregå på Clarion Hotel Air. Tema for årets møte er naturlig nok arbeidsplasser. NHO selv sier at de sjeldent har hatt et tema som er så aktuelt, så gjennomgripende og så viktig å løfte fram.

I tillegg til toppledere i næringslivet og nasjonale politikere vil også representanter fra kommune og overkommunale myndigheter, så vel som fag- og interesseorganisasjoner være tilstede. Blant dem som kommer er statsminister Erna Solberg (H). Forrige gang hun gjestet Solamøtet var i 2014. I år vil hun snakke om arbeidsplasser. I tillegg kommer olje- og energiministeren for å snakke om oljenæringen i en brytningstid.

Omstilling og arbeids-ledighet

Lyse vil snakke om vannkraft, mens Marine Harvest vil snakke om den maritime næringen. Konserndirektøren i Statoil er også invitert for å snakke om status på norsk sokkel. De nye næringene vil stå sentralt på programmet.

Omstilling er også et stort tema på Solamøtet. Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, vil snakke om arbeidsplasser i omstilling og Gunn Marit Helgesen, styrleder i KS, vil si noe om den offentliges rolle i omstillingsprosessene. På slutten av dagen vil det åpnes for debatt om hvordan man skal skape gode, lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser.

Dagen etter, 10. januar, samles Rogalandsbenken på samme hotell. De skal også diskutere arbeidsledigheten og omstilling, men skal i tillegg snakke om samferdsel, kompetanse og nytt sykehus.