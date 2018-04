Turid Harbye Joa i front leder an med kamprop. — Vi vil ha storkjøkkenet vårt. Bildet ble tatt mens storkjøkkenet fremdeles var i drift. FOTO: Helene Pahr-Iversen

Turid Harbye Joa er en av de som har ropt høyest i protest mot nedleggelsen av Sola storkjøkken. Nå priser hun seg lykkelig over at politikerne snur, og ønsker å takke for all støtte.